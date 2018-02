Da quando l’azienda ha dato annuncio di chiusura circa un mese fa, sono stati pochi i riscontri. L’unica apertura è stata da parte di Confindustria, dove si sono appunto già tenuti alcuni tavoli con i vertici dell’azienda. “I lavoratori ripongono infatti massima fiducia nella grande attenzione che il sindaco Bianco ha sempre riposto nella zona industriale – prosegue D’Amico –. la chiusura dell'azienda qui a Catania rappresenterebbe una sconfitta di tutti, sarebbe uno

schiaffo, un fallimento, di istituzioni e di tutte quelle organizzazioni che hanno spinto per il rilancio della zona industriale”. I lavoratori hanno, intanto, già inviato una lettera al sindaco Bianco.

”. C’erano tanta rabbia e preoccupazione nell’accorato appello lanciato quest’oggi dai lavoratori della Cipi e dai rappresentanti sindacali di Cisl, Ugl e Cgil durante il sit in di protesta che si è svolto davanti ai cancelli dell’azienda nella zona industriale di Catania. Neppure la pioggia è riuscita a fermarli. Il tempo rimanente non è molto, infatti. Sono 50 in tutto le famiglie per le quali incombono le procedure di licenziamento collettivo avviate dall’’azienda dopo aver annunciato la necessità di dover cessare le attività a causa delle difficoltà economiche derivanti dal costo del personale e dalle tasse divenute insostenibili.cartografia pubblicitaria. I problemi non sono iniziati adesso, ma già qualche anno fa. E nonostante il ricorso agli ammortizzatori sociali, le difficoltà non sono però state superate.Una piaga che continua a mettere in ginocchio il territorio siciliano. È quasi certo, infatti, che oltre alla sede di Milano, che verrà mantenuta, l’attività di produzione verrà trasferita in qualche paese dell’Est dove i costi sono più sostenibili.dai sindacati - serve un aiuto, concreto, da parte delle istituzioni come ribadisce anche, segretario generale della Fistel- Cisl. “Serve il contributo immediato. Non possiamo essere lasciati soli. L’azienda sostiene che produrre in Italia non conviene perché il costo del lavoro e le tasse sono troppo alte e che all’estero soprattutto nei paesi dell’est ci sono politiche del lavoro e tassazioni di vantaggio, quindi il nostro appello è quello di aiutarci ad abbattere questi costi e a promuovere politiche di vantaggi fiscali, come agevolazioni su Imu, tasse dei rifiuti e altro ancora. Fino adesso i lavoratori hanno fatto enormi sacrifici per tenersi stretto il loro posto di lavoro fra solidarietà, flessibilità, rinuncia al buono pasto e alla maggiorazione dello straordinario. Ma l’azienda, che è un’azienda sana, non può più farcela e ha deciso comunque di chiudere i battenti”.4.0, d’investimenti per il rilancio delle aziende, di aumento dei livelli occupazionali, di start up, ma nel frattempo le aziende qui in Sicilia continuano a chiudere. – prosegue la lavoratrice - Ricordiamo che lasciare 50 famiglie a casa in una città come Catania equivale ad una strage sociale. Preghiamo il sindaco di partecipare al prossimo tavolo tecnico che si terrà con l’azienda”.