A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti il 26enne Luca Costa, con precedenti specifici alle spalle. Il “fiuto” degli agenti, che tenevano il giovane pusher sotto controllo, ha consentito di sorprenderlo mentre scambiava un grosso quantitativo di marijuana, pari ad oltre mezzo chilo, con un giovane incensurato di appena 21 anni.Gli oltre 500 grammi di sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e saranno inviati nei laboratori scientifici per le analisi quantitative e qualitative. Il 26enne, sottoposto agli arresti domiciliari dall'autorità giudiziaria, comparirà domani mattina in tribunale per la direttissima. Intanto le attività di contrasto allo spaccio da parte del Commmisariato di Acireale proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane soprattutto nei quartieri più a rischio del territorio.(foto di repertorio)