Ed invece è la mano di un soldato della mafia che disegna la mappa del clan Cappello. Una piramide zeppa di nomi e indicazioni di mestieri. Dietro le parole “fioraio” o “gommista” si cela l'identità dei pezzi grossi della mafia catanese di cuiconosce i segreti.Uno scarabocchio per cristallizzare la struttura organizzativa di una delle cosche catanesi maggiormente in ascesa, capace di varcare i confini catanesi per stringere alleanze lontano dall'Etna., piazzato dagli investigatori alla guida del clan Cappello. Di alcuni boss riferisce prima i soprannomi dei nomi. Come nel caso del fioraio, “u ciuraru”, scritto accanto al vertice della piramide. Sarebbe lui - a dire del pentito - il reggente della cosca.“da tutti ritenuto irraggiungibile per la sua importanza”, dice Di Mauro. Il boss per comandare si fa forte della parentela con il “padrino” Turi Cappello, detenuto al 41bis. Il carcere duro, secondo i poliziotti della Squadra Mobile, non gli avrebbe impedito di dialogare con gli uomini d'onore liberi. Il ruolo di cerniera sarebbe stato delegato alla sua storica compagna Maria Campagna (arrestata nel blitz Penelope un anno fa).Fuori dal triangolo, ma allo stesso livello, mette il cognome di. Il triunvirato di potere è composto dada mesi oramai detenuto al 41bis. “Posizione di comando, al pari di Massimo, è rivestita anche da”, dice ai magistrati Di Mauro. Sardo altri non è che, detto “Occhiolino” o “U Sceicco”, che l'estate scorsa ha deciso, pure lui, di saltare il fosso. Di lui Di Mauro racconta che "Sardo si salutava con il bacio con Massimiliano Salvo, segno che è un associato di primo piano. Anzi è proprio la stessa cosa di Massimiliano, possiamo dire che è al suo stesso livello". Ecco perché le rivelazioni di “Occhiolino” possono fare male a Cosa Nostra.. E cioè la squadra che risponde direttamente agli ordini del boss “Massimiliano U Carruzzeri Salvo”. Fuori dal triangolo il pentito cita il. A seguire “. Di ciascuno di loro il pentito conosce il ruolo: “Il gruppo sottoposto a Massimiliano Salvatore Salvo è composto da”. Difficile identificare con precisione chi sia Fabio perché diversi sono gli affiliati, già indagati e sotto processo, del clan Cappello con questo nome di battesimo.In basso Di Mauro ha scritto “io”. Accanto il nome del cugino“che aveva il mio stesso ruolo quale soggetto che non era associato”. Un gradino sopra posiziona “”. E poi c’è il nome di “Enzo Pitbull”. Chi sarà il 'cane da guardia' del clan Cappello? È uno dei tanti misteri ancora da chiarire.