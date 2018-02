Il Tribunale del riesame gli ha concesso gli arresti domiciliari. A presentare ricorso era stato il suo legale, Mario Brancato, che aveva impugnato la decisione del Gip Anna Maria Cristaldi che aveva confermato gli arresti in carcere per Capuana anche dopo l'incidente probatorio che ha 'cristallizzato' le testimonianze delle presunte vittime.Capuana ha già lasciato il carcere di Siracusa. Agli arresti domiciliari sono ancora tre donne ritenute sue 'fiancheggiatrici. Pietro Capuana fu ritenuto a capo di una setta pseudo religiosa con manipolazioni psicologiche nei confronti di ragazze minorenni che sarebbero plagiate e convinte a donarsi all'"arcangelo".Le donne sono accusate di avere fatto parte del cerchio magico le cui finalità - secondo l'accusa - erano finalizzate al convincimento e alla cooptazione delle bambine di cui Capuana avrebbe abusato più volte in dei turni organizzati. Questa decisione è autonoma rispetto a quella della Cassazione che due giorni fa ha annullato con rinvio l'ordinanza per tutti e quattro gli indagati, accogliendo il ricorso presentato dal collegio difensivo composto dagli avvocati Mario Brancato, Giada Taccia, Giuseppe Grasso.Gli altri tre indagati in stato di libertà, per favoreggiamento, sono l'ex deputato e assessore regionale, Domenico 'Mimmo' Rotella, marito di Rosaria Giuffrida, una delle tre donne arrestate dalla polizia postale di Catania; un sacerdote, padre Orazio Caputo; e l'ex presidente dell''Associazione Cattolica Cultura ed ambiente', di Aci Bonaccorsi, Salvatore Torrisi.