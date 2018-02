La Suprema Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pietro Capuana, Fabiola Raciti, Rosaria Giuffrida e Katia Concetta Scarpignato. A questo punto dovrà essere un altro collegio del Tribunale del Riesame di Catania a decidere sul provvedimento restrittivo a cui si sono opposti i difensori dei quattro indagati, gli avvocati Mario Brancato, Giada Taccia e Giuseppe Grasso.dal giorno della retata della polizia postale che ha scosso l'intera comunità di Lavina di Aci Bonaccorsi, sede operativa e spirituale della comunità “Cultura e Ambiente” che conta migliaia di adepti. Dietro la copertura della comunità per anni si sarebbero consumati - secondo la Procura di Catania - abusi e violenze nei confronti di giovanissime donne soggiogate, plagiate e manipolate. Le tre donne, definite dalla stampa "le ancelle del Santone" che avrebbero avuto il ruolo di "reclutare" le presunte vittime, sono invece ai domiciliari.. Agli indagati è stato notificato, infatti, l'avviso di conclusione indagini che è arrivato dopo che si sono svolte le tre lunghe udienze davanti al Gip per l'incidente probatorio. Le giovani vittime, alcune minorenni e altre ormai maggiorenni, hanno raccontato raccapriccianti violenze che avrebbero subito per anni. A breve potrebbe arrivare da parte della Procura di Catania la richiesta di rinvio a giudizio. Il processo potrà dare una verità, almeno giudiziaria, a questa storia di orrori.