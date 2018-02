Una trappola studiata nei minimi particolari da parte della Squadra Mobile ha portato all’arresto in flagranza di Salvatore Crupi, 37 anni, e di Roberto Mangiagli, 40 anni. Una volta ammanettati gli esattori, la Procura ha disposto il fermo per Claudio Strano, 41 anni, Antonino Grasso, 62 anni, Orazio Sapuppo, 44 anni, Michele Rao, 45 anni. La Gip Giuliana Sammartino ha convalidato gli arresti in flagranza ed ha disposto per Mangiameli i domiciliari. I quattro fermi non sono stati convalidati, ma la Gip ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere nei loro confronti.Ancora in difficoltà l'esercente chiede un altro prestito di 2000 euro che gli concede Claudio Strano. Anche questa volta gli interessi sono di 500 euro. Gli investigatori hanno calcolato un tasso usuraio del 25% mensile. A quel punto la vittima deve all’esponente dei Cappello-Bonaccorsi 5000 euro in totale. Si susseguono una serie di assegni, anche postdatati. Il commerciante in serie difficoltà economiche però riesce a pagare solo gli interessi. Claudio Strano stringe la cinghia e manda i suoi emissari: Salvatore Crupi e Roberto Mangiagli.“Quando sei venuto da noialtri... noialtri non ti abbiamo detto... ai ragazzi che gli diamo?... noialtri ti abbiamo detto... qua ci sono i soldi...", dicono. Per la Gup gli indagati confermano che “il denaro era riconducibile a un'organizzazione criminale”. Tra novembre e gennaio gli emissari del boss di Monte Po (fratello di Mario, Alessandro e Marco Strano) si presentano diverse volte nel negozio per pressare la restituzione dei soldi e provando pure a prelevare gli incassi. C’è stata anche la minaccia di rapire il figlio: "sto venendo a prendere tuo figlio…scanno a te e a Sapuppo... mela sbrigo con leguardie e anche con l’esercito…”. I taglieggiatori fanno il nome di Sapuppo perché ad un certo punto ci sarebbe stato un tradimento da parte del cliente che avrebbe messo in contatto Strano e il commerciante. Infatti la vittima oltre a Claudio Strano dovrà difendersi anche da Sapuppo che si sarebbe fatto “grande” del suo legame con Antonino Grasso, presunto esponente dei Carcagnusi che sarebbe stato pronto a pesanti ritorsioni (“Affucu”, dice in un'intercettazione).Nel corso dell’udienza di convalida, mentre gli altri si avvalgono della facoltà di non rispondere, Grasso si difende e afferma di non sapere perché “i suoi familiari abbiano parlato di lui come un mafioso”. Una versione però che non ha convinto la Gip che ha disposto gli arresti.Tra questi anche uno della vittima: prova che blinderebbe la delicata indagine della Squadra Mobile.