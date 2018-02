politici nazionali, alle falde dell'Etna sembra si stia accelerando sul nome da contrapporre non solo a Enzo Bianco, a oggi il candidato democratico, ma anche al civico Emiliano Abramo che, la scorsa settimana, in conferenza stampa, ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Catania alla guida del movimento E' Catania.candidatura in Parlamento, poi sfumata sul diktat berlusconiano, quello dell'eurodeputato di Forza Italia, Salvo Pogliese. Una possibilità ammessa dallo stesso esponente azzurro che ha confermato a Livesicilia la possibilità di scendere in campo per il centrodestra per conquistare Palazzo degli Elefanti.dalla presenza dell'europarlamentare alla tradizionale processione per l'offerta della cera del 3 febbraio, dopo mesi di poca presenza, nonostante il successo delle ultime Regionali e il personale contributo di Pogliese al Patto dell'arancino e, dunque, all'elezione di Nello Musumeci presidente della Regione.potrebbe spendere per tentare di ottimizzare il risultato delle ultime regionali, e posizionare un suo uomo a Palazzo degli Elefanti. sembra infatti che un'altra candidatura possibile, sulla quale potrebbe esserci ampia convergenza, sia quella di un altro volto noto di Catania e non solo, già assessore allo Sport della giunta Stancanelli.italiana Nuoto, che potrebbe tornare a Catania per rappresentare la coalizione di centrodestra per la conquista del Comune. La convergenza intorno al suo nome, uscito già nei giorni scorsi, sembra si sia rafforzata, in considerazione del fatto che Parisi, non solo è il numero due del Coni Sicilia ma anche il rappresentante della Federnuoto da tre mandati e che, in entrambi i casi, è stato eletto. Insomma, questo potrebbe evidenziare un consenso trasversale nei confronti dell'ex assessore di Stancanelli e spingere la coalizione a stringersi intorno a lui. Che, però, sembra fare il tifo per l'amico di sempre, Salvo Pogliese.