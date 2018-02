Quando ha saputo che sulla sua testa pendeva un mandato di cattura si è nascosto in provincia di Catania per un po' ma poi per evitare di coinvolgere una persona cara ha deciso di procurarsi un documento falso, di acquistare un biglietto aereo e di partire verso l'Inghilterra. Una decisone quanto mai sbagliata, visto che i voli diretti nel Regno Unito (essendo area extra Schengen) prevedono un controllo più approfondito ai check-in. Il documento falso infatti non è stato immediatamente scoperto dagli agenti della Polizia di Frontiera e hanno arrestato Peppino Lauro, 40enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari, per furto.Lauro si è presentato al gate con il biglietto aereo per Manchester e la carta di identità falsificata e intestata ad un altro soggetto. Lauro, rinchiuso al carcere di Piazza Lanza, deve anche rispondere di uso di documento falso come previsto dalle normative vigenti.