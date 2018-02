GUARDA IL VIDEO:

Il fatto è accaduto questa mattina a Catania in via Vincenzo Giuffrida e vede protagonista un drappello di persone incappucciate (alcuni testimoni parlano dei lavavetri che si "spartiscono" i posti) che cominciano a colpirsi a colpi di spranghe, di calci e pugni proprio in prossimità di uno dei semafori.Di seguito, il video che ha immortalato una scena meschina.