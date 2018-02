Stefano Sorbino, invita i residenti di alcune abitazioni limitrofe ai luoghi in cui si svolgeranno gli spettacoli pirotecnici per le festività agatine, a tenersi fuori dalle proprie abitazioni per la durata dei fuochi artificiali. Una decisione che, secondo quanto riportato dai residenti, sarebbe stata adottata per la prima volta per motivi di sicurezza.