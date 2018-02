Ad esempio il presidente dela Regione Nello Musumeci che alle falde dell'Etna ha lasciato un ricordo positivo degli anni alla guida della Provincia. E che potrebbe catalizzare il gradimento della città.

agatine dedicato all'offerta della cera e alla tradizionale sfilata della Carrozza del Senato, il protagonista "secolare" torna a essere lui, l'applausometro, metro civile riservato ai primi cittadini e amministratori che, svoltando in via Etnea di ritorno dalla chiesa di Sant'agata alla Fornace, diventano oggetto di applausi o fischi.dal momento che il clima politico in città è decisamente mutato, e anche repentinamente, soprattutto negli ultimi mesi e, nella sfilata, potrebbe fare capolino qualche competitor del primo cittadino.netto e sempre più timido, il giudizio della città potrebbe riservare qualche sorpresa. Anche se non si esclude la presenza di claque, da un lato e dall'altro, posizionata nei punti strategici per sovrastare eventuali fischi o contestazioni.