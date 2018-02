Le presunte pressioni sarebbero state avanzate nel 2015: anno in cui l’ex senatrice ha svolto un’ispezione nel centro di accoglienza di Mascali. Secondo l’accusa la Bertorotta avrebbe abusato del suo ruolo di pubblico ufficiale e avrebbe avanzato pressioni al fine di fare ottenere un posto di lavoro alla militante dei 5 stelle, che non sarebbe mai avvenuto. La struttura inoltre è stata oggetto di un’interpellanza parlamentare della senatrice mossa dopo la pubblicazione di diversi articoli stampa dove si denunciavano varie irregolarità.Non essendo chiuse le indagini non conosciamo gli elementi su cui si fonda l’accusa ma abbiamo chiesto comunque di approfondire le indagini fornendo sin da subito tutte le informazioni a nostra disposizione. La senatrice Bertorotta ha detto chiaramente di non conoscere e di non aver mai avuto contatti di alcun tipo con questa presunta ‘raccomandata'. Inoltre abbiamo chiesto l’acquisizione della registrazione integrale realizzata dalla giornalista de la 7 nel corso dell’ispezione nel centro di accoglienza per migranti di Mascali dove sono state documentate le pessime condizioni in cui versava la struttura. La senatrice confidando - conclude l'avvocato - nell’attento operato della magistratura si è detta disponibile per ogni altro chiarimento o integrazione”.