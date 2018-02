"Il progetto di chiudere gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) annunciato dal Presidente della Regione Siciliana - dice Foti - mi trova in disaccordo in quanto, se é vero che ci vuole una nuova politica della casa, non sarà azzerando quanto fatto finora o penalizzando quanti hanno lavorato onestamente che si risolverà il problema. Quello delle case popolari rappresenta un problema che merita sicuramente attenzione ma le dichiarazioni del Presidente Musumeci parlano di infiltrazioni delinquenziali e di malaffare".chiedo al Presidente Musumeci di chiarire il concetto e di fare i nomi di quanti Egli sottintende col suo dire. Allo I.A.C.P. di Catania ho trovato un ambiente fatto di gente che fa con passione il proprio lavoro, ottimamente dirette da. Calogero Punturo. Non mi risultano esserci situazioni debitorie, sono stati pagati quasi tutti i sospesi degli anni pregressi, è stato fatto un lavoro certosino per il recupero delle morosità con ottimi risultati. E' stato costituito l'ufficio legale interno - spiega - e ciò ha comportato un risparmio di circa 600 mila euro all'anno. E queste sono solo pochissime delle cose positive fatte".espressi, per evitare confusione. "Non ho trovato situazioni di malaffare e non ho contezza di infiltrazioni delinquenziali, ma se il Presidente Musumeci ritiene che ci siano di questi problemi sarebbe auspicabile averne conoscenza affinché io possa porre rimedio immediatamente con una denuncia alle autorità competenti. Non è utile all’utenza delegittimare un Ente che ha avuto anche i complimenti dell’Assessore Falcone e del suo Capo di Gabinetto in occasione della visita effettuata nell’Istituto lo scorso dicembre. Invito il Presidente Nello Musumeci a venire a trovarci in modo da rendersi conto di persona della reale situazione.