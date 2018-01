L’annuncio è arrivato ieri via Facebook. “Avevo deciso di non candidarmi, come ho scritto in un post da tanti di voi condiviso e commentato, ed ho ricominciato a lavorare per Le iene. Scelta sofferta, sia chiaro, ma che mi sembrava la più giusta”, ha scritto Giarrusso.però, vedendo quello che mi stava accadendo intorno, questa scelta ha iniziato a pesarmi sul cuore”, spiega ancora. Da qui la retromarcia e un imbocco favorevole: “Ho capito infatti che realmente queste elezioni saranno decisive per il futuro del paese e dunque di tutti noi, e credo fermamente – ha sottolineato – che il Movimento Cinquestelle sia oggi l'unica forza politica capace di cambiare in meglio l'Italia. L’unica”.A urne chiuse, però, la scoperta che contestualmente alla campagna elettorale il giornalista stava video-registrando la competizione in vista di una docuinchiesta, ha fatto esplodere un caso non ancora del tutto chiarito.“Ognuno pensa per sé. Io non filmerei la campagna elettorale, state tranquilli. Qualora mi candidassi sarebbe per un impegno serio in Parlamento”, aveva detto a LiveSicilia quando era rimbalzata la notizia di una sua possibile candidatura alle parlamentarie del Movimento.