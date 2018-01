All'appello ora mancano tre persone: uno ancora irreperibile e due invece che sono all'estero. L'operazione di ieri, condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Adrano, ha fotografato gli affari criminali del clan adranita che - da quello che emerge dalla indagini - avrebbe siglato un accordo criminale con il clan Scalisi, storici rivali.Estorsioni, droga e rapine: questi i settori criminali che permettevano alla cosca di fare "cassa". A completare il monte probatorio diversi verbali di collaboratori di giustizia, tra cui Valerio Rosano, il figlio del boss Vincenzo coinvolto nella retata di ieri.Nella lunga lista degli indagati anche Nicola Mancuso, già condannato in via definitiva a 14 di reclusione per il processo scaturito dal blitz Binario Morto e inoltre imputato per l'omicidio di Valentina Salamone.