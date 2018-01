per rapina aggravata e furto aggravato in pregiudizio di due donne. In particolare, a seguito della segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza, la Volante intervenuta lo ha bloccato dopo che, poco prima, in rapida successione, aveva perpetrato una rapina ai danni di una anziana, la quale, nel tentativo di resistere alla violenta azione è rovinata a terra trascinata dall’energumeno, e finendo col riportare lesioni medicate presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e giudicate guaribili in 15 giorni.Nel frangente il 28enne riusciva ad impossessarsi della borsa contenente la somma di 40 euro, il telefono cellulare e i documenti della vittima. Evidentemente non pago del “risultato”, il giovinastro, nei pressi della fermata della metropolitana sita in zona Borgo, con mossa fulminea è riuscito a strappare di mano ad una giovane la borsa contenente la somma di 380 euro, il telefono cellulare e documenti vari, allontanandosi repentinamente.la perlustrazione avviata nella zona, teatro dei fatti, ha consentito anche di rinvenire le due borse di cui si era disfatto subito dopo la sua azione violenta. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla locale casa circondariale a disposizione della competente.