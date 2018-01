l’avvocata Cinzia Capizzi, presidente della sezione AIGA di Catania che ha dato voce alla giovane avvocatura catanese con toni forti ed intensi, sottolineando la mancanza di coesione fra i soggetti chiamati ad amministrare ed esercitare la giustizia, magistrati e avvocati, ciò a discapito del cittadino che invece chiede tutela dei propri diritti.Capizzi ribadisce anche in questa occasione come a giudizio dell’AIGA sia necessario tornare ad un’etica professionale di ciascun ruolo con rinnovato senso di responsabilità nell’esercizio delle rispettive attività, dicendo basta ad un atteggiamento referenziale della magistratura, basta all’avvocatura che avvia cause inutili alla ricerca di facili compensi, basta ad un sistema giudiziario arcaico che non funziona come dovrebbe e che non tutela a dovere i diritti dei cittadini.Un discorso che la Capizzi ha concluso con la citazione di Pietro Calamandrei che definiva magistratura e avvocatura organi complementari di una sola funzione, “legati da rispetto e reciproco riconoscimento di uguale dignità verso lo scopo comune” con ciò rimarcando la necessità di un maggiore collaborazione fra la magistratura e l’avvocatura per il perseguimento dell’obiettivo comune che è appunto la tutela dei diritti del cittadino che si affida alla giustizia.