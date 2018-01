dovranno stare fermi. Complice una legge elettorale che, forse, è sfuggita dalle stesse mani di chi l'ha studiata in chiave antigrillina, sono tanti i volti di chi è fuori dalla competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento. A cominciare dall'uomo del Patto dell'arancino, l'eurodeputato Salvo Pogliese la cui corsa per Montecitorio è stata stoppata da Berlusconi in persona che ha impedito ai rappresentanti di Forza Italia seduti a Bruxelles di tentare la strada romana, quella cioè che varrebbe un ulteriore salto sullo scacchiere politico nazionale.asciutta nella spartizione delle posizioni nei vari collegi, uninominali o proporzionali. Escluso anche il senatore uscente Enzo Gibiino. Ma le delusioni non riguardano solo gli azzurri, ma trasversalmente toccano più o meno tutti gli schieramenti. Resta fuori anche il sottosegretario alfaniano, Giuseppe Castiglione, l'ex deputata regionale Concetta Raia - in realtà, la Raia ha rinunciato a una candidatura, in piena polemica con il suo forse ex partito - gli uomini e le donne dell'area Dem che fa riferimento a Dario Franceschini e al deputato regionale - Anthony Barbagallo, come Ersilia Saverino, la cui candidatura sembrava quasi certa.seriamente nella partita. Marco Consoli, dopo mesi di mediazioni ad alti livelli con il mondo catto-progressista, è costretto a issare bandiera bianca. Sparito anche il nome dell'autonomista Antonio Scavone.costringe le quote-rosa del territorio a un passo indietro. Tra queste sicuramente Laura Iraci, che di recente aveva abbandonato la poltrona di presidente del consiglio comunale di San Giovanni la Punta. Tra i leghisti di Sicilia, il sindaco di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, non aggancia il treno per Roma dopo aver staccato ma non obliterato quello per Palermo lo scorso novembre.e Giuseppe Berretta, costretti a fare i conti con la strategia asso-pilgia-tutto giocato da Renzi ai danni dei non allineati la segreteria. Dario Daidone, rimasto per ben due volte consecutive fuori dall'Ars nonostante l'alto numero di preferenze, deve risalire la china a partire dal terzo posto in Forza Italia nel plurinominale per la Camera. Anche il presidente della commissione affari istituzionali del Senato, Salvatore Torrisi, dopo il bisticcio con Alfano e il ripescaggio azzurro al quarto posto del plurinominale, rischia di non sedere più tra i velluti rossi di Palazzo Madama.