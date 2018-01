A finire in manette alcuni esponenti di vertice del clan Santangelo-Taccuni, storico alleato della famiglia catanese Santapaola-Ercolano. Le accuse nei confronti degli indagati (a vario titolo) sono pesantissime: associazione mafiosa, droga, estorsione, rapina, furto e armi. Tra le persone coinvolte c'è anche un poliziotto. "Abbiamo eliminato una mela marcia", ha commentato il procuratore Zuccaro in conferenza stampa.

Blitz nella notte della polizia che ha portato all'arresto di 29 persone (altre due sono irreperibili e due si trovano all'estero).Una cosca che negli ultimi anni avrebbe - da come emerge dalle indagini - cambiato completamente in modo di agire a livello criminale nel territorio. I Santangelo-Taccuni, organizzazione mafiosa violenta e guerrafondaia, da quale tempo avrebbe scelto la strategia del silenzio e avrebbe siglato una sorta di "patto" per la gestione degli affari illeciti con il clan rivale Scalisi, referente ad Adrano dei Laudani di Catania. Le due cosche, storicamente contrapposte, avrebbero trovato un accordo per spartirsi territorio e le estorsioni.I poliziotti avrebbero individuato gli autori di una rapina in un appartamento e di un furto di un bancomat con l'utilizzo di un escavatore.Alfio Santangelo, Antonino Quaceci, Nino Crimi, Salvatore Crimi, Gianni Santangelo, Antonino Bulla, Giuseppe La Mela,Antonino La Mela, Vincenzo Bulla, Rosario Galati Massaro, Nicola D'Agate, Nicolò Trovato, Maurizio Pignataro, Nicolò Rosano, Vincenzo Rosano, Francesco Rosano, Salvatore Sangrigoli, Salvatore Quaceci, Marco Ricca, Palminiotti Andrea, Francesco Palana, Ignazio Vinciguerra, Antonino Foti, Vincenzo Nicolosi, Alfredo Pinzone, Nicola Mancuso, Biagio Trovato, Angelo Pignataro e Luigi Leocata.