in graduatoria da oltre dieci anni e non ancora assunti, vorrebbero ricevere altre risposte oltre il "State tranquilli" che avrebbero ricevuto da Palazzo degli Elefanti. E le chiedono direttamente al primo cittadino che, in diretta su Facebook, aveva detto: "Abbiamo assunto nei mesi passati 60 autisti all'Amt; con l'acquisto dei nuovi autobus, probabilmente non saranno sufficienti. Ed è la ragione per cui possiamo guardare con un po' di speranza al futuro e scorrere la graduatoria".che abbiamo parlato con il sindaco è stato all'inaugurazione del parcheggio Amt in via Plebiscito, poi abbiamo discusso solo con Francesco Marano". L'ultimo incontro è stato oltre dieci giorni fa. "Ma le risposte sono sempre le stesse - continuano: che le assunzioni verranno fatte dalla graduatorie e che questo avverrà quanto prima. Ma quando, non si sa".inseriti nei bilanci aziendali sembrano proprio mancare all'interno dell'Amt, possano andare ad altri. "Abbiamo paura - sottolineano - che, in senza l'adesione al decreto Milleproroghe possa essere danneggiato chi ha legittimamente superato la selezione". E vorrebbero una risposta, messa nero su bianco. "Non ci serve una rassicurazione a parole - spiegano - ma un atto scritto. E' noto ormai - proseguono - che, a causa della mancanza di autisti, alcuni autobus non circolano e, di conseguenza, l'azienda perdechilometri fondamentali per il contributo regionale. La carenza di personale è intollerabile - sottolineano - e non si può andare avanti con lo straordinario, che tra l'altro ha un costo per l'Amt. Per non parlare delle attese alle fermate".- e che ad aprile potrebbero esserci novità, ma l'adesione al Milleproroghe e un incontro con il sindaco ci farebbe dormire sonni più tranquilli".