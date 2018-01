ad Acireale la deputata uscente Giulia Grillo, a Catania ci sarà l’imprenditrice Laura Paxia. A Misterbianco correrà Simona Suriano, a Paternò invece Eugenio Saitta. Per quanto riguarda il Senato, Il movimento piazza all'uninominale di Catania l'uscente Nunzia Catalfo.

Manca ancora solo l'ufficialità, ma anche la leader di FdI, Giorgia Meloni, sarà candidata a Catania, in uno dei due collegi plurinominali. Seguita dal consigliere comunale Manlio Messina, al secondo posto in questo stesso collegio e capolista nell'altro collegio plurinominale, che vede terzo un altro esponente del senato cittadino, Francesco Saglimbene. Messina sarà anche capolista al collegio Uninominale Catania.

La formazione composta da socialisti, verdi e ulivisti schiera come capolista al plurinominale alla Camera, che comprende i collegi di Acireale, Catania e Misterbianco, Mariella Bonanno. A guidare la lista nel collegio che va da Paternò a Siracusa c'è l'architetto siracusano Giuseppe Patti. A guidare la lista del Senato, invece, ci sarà Maria Grazia Leone.A guidare la lista del plurinominale della Camera ci sarà l'attivista antirazzista Valeria Castorina. Al collegio uninominale ci Catania correrà Piero Mancuso, attivista dei Briganti di Librino. A Misterbianco si candida la storica femminista Elana Majorana, all'uninominale di Paternò invece ci sarà una rappresentante delle mamme No Muos: Samanta Cinnirella. Ad Acireale, infine, sarà Francesco Strano (segretario del circolo Gramsci di Riposto) a correre all'uninominale. Sullo scacchiere del Senato, invece, Potere al Popolo schiera l'avvocato Goffredo D'Antona (uninominale di Catania) e l'attivista Salvo Scuderi (uninominale di Acireale). A guidare la lista sarà l'esponente del Pci, Luca Cangemi.Ci sono i nomi dei frontrunners che correranno all'uninominale:Fabio Cantarella (capolista), Carmen Droise, Salvatore Scaletta.Carmen Droise (capolista), Filippo Drago.Carmelo Lo Monte (capolista).Alessandro Pagano (capolista anche ad Agrigento).Matteo Salvini (capolista).Giulia Bongiorno (capolista).Dopo la rinuncia di Concetta Raia all’uninominale di Paternò in aperta polemica con il partito, al suo posto correrà l'avvocato Maria Grazia Pannitteri.Così come già anticipato ieri, è confermata la candidatura del deputato regionale di Sicilia Futura, Nicola D’Agostino, all’uninominale di Acireale: casella che, in prima battuta, era stata riservata a Francesca Raciti.E ancora, sullo scacchiere dell'uninominale alla Camera il Pd schiera Giuseppe Berretta nel collegio di Catania e il deputato regionale Luca Sammartino a Misterbianco. All'uninominale di Acireale per un posto al Senato correrà Giovanni Burtone. All'uninominale di Catania il Pd schiera Valeria Sudano.