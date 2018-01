poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Da diversi giorni i militari di Aci Sant’Antonio li tenevano d’occhio monitorandone gli spostamenti e soprattutto l’eccessivo andirivieni di gente dalla loro abitazione ad Aci Catena.4 Kg di “marijuana”, 3 bilancini di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in commercio.In tal senso si evidenzia che la droga sequestrata immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare almeno 40 mila euro.