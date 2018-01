finalizzato a contrastare il fenomeno della produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno passato al setaccio diversi immobili in disuso, spesso utilizzati dalla criminalità per nascondervi la droga. Difatti, all'interno di un sottotetto di una casa abbandonata di Via Mulini a Vento, è stata scoperta una vera e propria serra adibita alla coltivazione di canapa indiana, con all’attivo oltre 100 piante, tutte contenute in singoli vasi, dell’altezza media di 60/90 centimetri. Il locale era stato dotato di apposito sistema di areazione e riscaldamento idoneo a favorire la crescita e la maturazione delle piante.che periodicamente si sarebbe trasformato in circa 50 Kg di marijuana, avrebbe fruttato alla criminalità delle cifre molto vicine al mezzo milione di euro.