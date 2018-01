All'uninominale di Catania si sfideranno per un posto a Palazzo Madama Valeria Sudano (centrosinistra), Raffaele Stancanelli (centrodestra), Nunzia Catalfo (M5S), Ambra Monterosso (Leu) e Goffredo D'Antona (Pap). La partita all'uninominale di Acireale vede come protagonisti Giovanni Burtone (centrosinistra), Angelo Attaguile (centrodestra), Tiziana Drago (M5S), Leo Micali (LeU) e Salvo Scuderi (PaP).

Al Senato corrono Gabriella Giammanco, Bruno Alicata, Gaetana Palermo, Salvatore Torrisi.

. Al collegio proporzionale Catania, capolista sarà Giovanni Pistorio, seguito da Margherita La Rocca Ruvolo e Alessandro Porto.

Al collegio proporzionale che comprende Paternò, Avola, Ragusa e Siracusa correranno Giuseppe Lombardo, Mariella Ippolito, Fabio Mancuso e Benedetta Gennaro. Al Senato: Filippo Matteo Condorelli, Ester Bonafede, Sebastiano Roccaro, Tiziana Gabriella Campisi.

Catania si candidano Giorgia Meloni, Manlio Messina, Ilenia Lucarelli e Antonio Giordano. Al p

roporzionale nel collegio Paternò/Ragusa, primo Manlio Messina, segue Valeria Zorzi e il consigliere comunale Francesco Saglimbene. La lista del Senato sarà guidata da Raffaele Stancanelli. Alle sue spalle ci sono Del Balzo, Orlando Fazzolari, Giovanna Petrenga

La formazione composta da socialisti, verdi e ulivisti schiera come capolista al plurinominale alla Camera, che comprende i collegi di Acireale, Catania e Misterbianco, Mariella Bonanno. A guidare la lista nel collegio che va da Paternò a Siracusa c'è l'architetto siracusano Giuseppe Patti. A guidare la lista del Senato, invece, ci sarà Maria Grazia Leone.

Al collegio Camera Catania la lega schiera Fabio Cantarella (capolista), Carmen Droise, Salvatore Scaletta. Al collegio Camera Paternò, Siracusa, Ragusa ci sono Carmen Droise (capolista), Filippo Drago. Il capolista al Senato in Sicilia orientale sarà il leader nazionale

Matteo Salvini.

e Lucia Pinzoni. Al Senato la lista sarà guidata da Delia Russo. Alle sue spalle Vincenzo Camporini, Anna Autorino e Gioacchino Privitera.

Paolo Gentiloni, Francesca Raciti, Giuseppe Berretta e Francesca Ricotta. Nel collegio della

Maria Elena Boschi, Fausto Raciti, Sofia Ammoddio, Mario D'Asta. Al Senato in Sicilia orientale ci sono

Valeria Sudano, Giuseppe Picciolo, Alessandra Furnari e Fabio D'Amore.

Salvatore Canzoniere, Angelica Catania, Davide Redi e Francesca Bonanno. Al collegio di Paternò che comprende il siracusano ci sono Elvira Bellato, Daniel Amato, Giovanna Muccio e Giuseppe Allegra. Gli aspiranti a Palazzo Madama in Sicilia Orientale sono Federica Chiavaroli, Marco Giorgianni, Patrizia Longo, Massimo Solarino.

Al collegio uninominale dicorreranno per un posto al sole Giuseppe Berretta (centrosinistra), Manlio Messina (centrodestra), Laura Paxia (M5S), Mary Chiaramonte (LeU), Piero Mancuso (Potere al popolo) e Pier Luigi Reale (Casa Pound). Nel collegio uninominale disi profila una sfida all'ultimo voto tra Nicola D'Agostino (centrosinistra), Basilio Catanoso (centrodestra), Giulia Grillo (M5S), Matilde Riccioli (Leu), Francesco Strano (PaP) e Massimo Adonia (Casa Pound). Acorrono Giuseppe Lombardo (centrodestra), Maria Grazia Pannitteri (centrosinistra), Eugenio Saitta (M5S), Valentina Borzì (LeU), Ettore Ursino (Casa Pound) e Samanta Cinnirella (PaP). Ac'è tanta attesa per il duello tra Luca Sammartino (centrosinistra), Giovanni Pistorio (centrodestra), Simona Suriano (M5S), Luca Barbato (Leu), Elisa Spina (Casa Pound) ed Elena Maiorana (PaP).. Gli azzurri schierano alla Camera nel listino proporzionale: Antonino Minardo, Matilde Siracusano, Dario Daidone e Lilly Di Nolfo. Nel collegio Ragusa-Siracusa ci sono Stefania Prestigiacomo, Giovanni Mauro, Rosalia Pennino e Fabio Cangemi.A guidare la lista del plurinominale della Camera ci sarà l'attivista antirazzista Valeria Castorina. A guidare la lista sarà l'esponente del Pci, Luca Cangemi.Al proporzionale di Catania la capolista è Giulia Grillo, a seguire ecco Dario Sangrigoli, Simona Suriano, Santi Cappellani. Nel terzo collegio plurinominale Camera Sicilia 2 – 03, costituito dai collegi uninominali di Paternò, Ragusa, Avola e Siracusa la capolista è Marialucia Lorefice, a seguire Gianluca Rizzo, Maria Marzana e Filippo Scerra. Il capolista in Sicilia orientale è l'uscente Mario Giarrusso. Dietro di lui ci sono Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi e Barbara Floridi.Nel collegio proporzionale di Catania correranno Gugliemo Epifani, Marisa Barcellona, Luca Barbato, Matilde Riccioli. Nel collegio di Paternò che comprende Siracusa la lista è composta da Gugliemo Epifani, Valentina Borzì, Luigi Cottone, Rosetta Noto. La lista del Senato è formata da Franca Antoci, Leo Micali, Ambra Monterosso e Sebastiano Occhino.La lista di Emma Bonino è così composta. Al collegio di Catania corrono Roberto Capelli, Mariangela Gabriella Iapichino, Enrico Ottavio Calabrese e Antonella Galvagno. Al proprozionale nel collegio di Paternò ci sono Francesco Felice Maria Attaguile,Mariangela Gabriella Iapichino, Enrico Ottavio CalabreseArrivano i big. I democratici schierano nel collegio Camera Catania:Camera Paternò, Siracusa, Ragusa:Sia al collegio di Catania sia a quello di Paternò sono in corsa Pierluigi Reale, Stefania Longordo, Andrea Insegna Azzaro e Manuela Mormino.La lista che fa riferimento a Beatrice Lorenzin al collegio plurinominale di Catania schieraSuperato lo scoglio delle firme, ecco le liste. A Catania corrono Francesca Rizzotto, Salvatore Asero, Alfio Raciti, Eleonora Pagano. Nel vasto collegio che comprende Patrò, Avola, Ragusa e Siracusa ci sono Salvatore Asero, Margherita Campisi,Corrado Salonia e Laura Gurrieri.