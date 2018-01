Al termine dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi stamani, il gip di Catania Pietro Currò ha accolto la richiesta di custodia cautelare formulata dal pubblico ministero Santo Distefano. L'indagato, che sarebbe affetto da schizofrenia, non ha risposto a nessuna delle domande. Per lui il difensore Enzo Mellia aveva chiesto, in alternativa al carcere, il ricovero in un'idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. Il Dap adesso provvederà ad individuare la struttura carceraria più adatta ad ospitare il 39enne.L'uomo, infatti, non avrebbe ancora fornito una propria versione dei fatti. Sottoposto in passato a diversi trattamenti sanitari obbligatori, viveva con l'anziana madre nel piccolo comune pedemontano. A far scattare l'allarme l'altra figlia della vittima, preoccupata per le sorti della madre che non aveva risposto alle numerose telefonate.