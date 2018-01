. Proprio stamani, dopo settimane di rumors, sarebbe stato deciso il passaggio di consegne, in programma domani, tra gli ingegneri Giuseppe D’Urso e Franco Di Rao. Quest’ultimo erediterà pesanti deleghe come Urbanistica, Lavori Pubblici, Politiche Ambientali, Cura del Patrimonio e Protezione Civile. Ad un anno e mezzo dalle elezioni a Giarre, quindi, qualcosa si muove nello scacchiere. Un cambio che però non è frutto di rotture tra il primo cittadino e l’ex assessore dimissionario, tra cui i rapporti restano assolutamente idilliaci. Sempre secondo fonti ben informate, infatti, Giuseppe D’Urso sarebbe destinato a ricoprire un importante incarico al Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami dei comuni di Giarre, Mascali, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Sant’Alfio.“Si tratta di un passaggio di consegne in continuità con il progetto del movimento Città Viva - dichiara il primo cittadino - a cui l’ingegnere Franco Di Rao ha contribuito durante la fase di stesura delle linee programmatiche. Una persona verso cui nutro assoluta stima e fiducia. D’Urso, che ha lavorato bene, continuerà a fornire il proprio contributo”. E sul possibile incarico al Consorzio. “Potrebbe essere - conclude Angelo D’Anna - ma non è ancora argomento all’ordine del giorno”.