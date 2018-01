CATANIA – Ancora sangue sulle strade, ancora un incidente terribile, che è costato la vita, stavolta a due giovani. Due ragazzi, nati – secondo quanto risulta a Livesicilia – uno nel 1994, Giuseppe Celano e uno nel 1998, Kevin ALfonsetti hanno perso la vita dopo uno scontro fatale, a bordo di uno scooter nel quartiere catanese di San Cristoforo. L'incidente è avvenuto nella notte e sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della polizia municipale.La dinamica è in corso di ricostruzione, non si esclude, al momento, alcuna ipotesiIL DOLORE - “Ciao vita - Scrive un amico di Kevin- oggi ho saputo questa brutta notizia è nemmeno ci credo fino l'altro ieri eravamo insieme a parlare e adesso non ci sei più eri un Leone è un ragazzo in gamba e oggi sono qui a scriverti queste parole mi manchi vita mia spero che un giorno c'incotreremo non è un addio ma un arrivederci resterai sempre nel mio cuore riposa in pace vita”."Ultimo minuto punizione - scrive il consigliere Tuccio Tringale - dal limite per la squadra avversaria, il mio bambino in porta vola sotto l'incrocio e... para!!! Non potrò mai dimenticare la vostra gioia e i vostri sorrisi ... quella partita rimarrà per sempre nei nostri cuori...ecco è così che ti voglio ricordare ....R.I.P Giuseppe Celano"Il ricordo di Miriana: "E un altro angelo e volato in celo angioletto stupendo Riposa in pace dio ti ha voluto troppo presto con lui ancora avevi una vita davanti non ci credo ancora sono senza una parola che vuoto dentro mi potevo aspettare la qualsiasi cosa ma che te ne andavi no ti voglio troppo bene vita miaaa tu vivi dentro noi sei una cosa indescrivibile Giuseppe Celano"Chiara ricorda così Kevin: "Ancora non ci credo. Resterete sempre nel mio cuore. Mi manchi Kevin Alfonzetti. Riposa in pace Peppe. Riposa vita mia kevin Alfonzetti"