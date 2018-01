Il quadro delineatosi in direzione nazionale ha subito qualche scossa che risente anche della rinuncia di Concetta Raia a correre all’uninominale di Paternò in aperta polemica con il partito. Le ultime limature riguardano la presenza del deputato regionale di Sicilia Futura, Nicola D’Agostino, all’uninominale di Acireale, posto in prima battuta riservato a Francesca Raciti e la corsa all’uninominale di Paternò della consigliera comunale Ersila Saverino, espressione del deputato di Area Dem, Anthony Barbagallo. A guidare il plurinominale alla Camera nell’ampio collegio che va da Paternò a Siracusa ci sarà la ministra Maria Elena Boschi, alle sue spalle il segretario regionale Fausto Raciti (capolista nella prima stesura votata in direzione).