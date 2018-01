Sono i temi affrontati oggi pomeriggio a Catania durante la presentazione del libro “La corsa a ostacoli. Cronaca di una legislatura vissuta pericolosamente” (Bonanno editore) del deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta. Affollatissima (oltre 250 le persone presenti) la sala “Concetto Marchesi” del Palazzo della Cultura dove si è discusso di alcune riforme cruciali che hanno caratterizzato questa legislatura che, avviata con difficoltà, ha visto l’approvazione di tante leggi sui diritti civili, la giustizia e il lavoro. All’evento, moderato dal giornalista de La Sicilia Gianluca Reale, hanno dato un contributo rappresentanti delle professioni, avvocati, giornalisti e imprenditori, ognuno dei quali ha affrontato alcuni dei temi raccontati dal deputato catanese nel suo libro, la cui prefazione è a cura del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha definito “La corsa a ostacoli” un libro “importante, coraggioso e corposo, scritto da un protagonista di questa stagione di riforme”.È innegabile che i problemi esistono, ma esistono anche le soluzioni ed alcune le abbiamo trovate facendo delle scelte concrete, senza quindi fare promesse e senza ricorrere al populismo oggi fin troppo diffuso”. “Abbiamo approvato tante riforme in tema di diritti, penso ad esempio alle unioni civili, tante leggi per la lotta alla corruzione, tante misure per dare dignità ai lavoratori, penso alla legge contro il caporalato” ha proseguito Berretta, che su molti di questi provvedimenti è intervenuto in prima persona, durante il mandato da sottosegretario alla Giustizia, in Aula e in Commissione Giustizia in qualità di relatore. “Riforme che stanno dando e che daranno risultati reali: mi riferisco ad esempio alle misure prese in ambito di giustizia penale, di giustizia civile, per ridurre il sovraffollamento carcerario e per far sì che la pena sia coerente col dettato costituzionale, alle recenti misure con cui garantiamo un compenso equo a tutti gli appartenenti al mondo delle professioni, agli straordinari risultati raggiunti in tema di lotta alla corruzione dall’ANAC, che in questi anni è stata rafforzata”. Ma ne “La corsa a ostacoli” si racconta anche di alcuni importanti risultati raggiunti nella città di Catania, a partire dalla ristrutturazione dell’ex Palazzo delle Poste che presto diventerà la Cittadella della Giustizia, una battaglia condotta per anni da Berretta. In un momento storico in cui il dibattito politico in Italia è troppo spesso condizionato da populismi e personalismi questo libro prova insomma a riportare il dibattito su temi cruciali per lo sviluppo del Paese, sulle cose fatte, su quelle non portate a termine (come la riforma costituzionale) ma anche sulle prospettive future: “Ho voluto anche guardare al futuro, ai problemi da affrontare e risolvere – ha detto il deputato catanese – Tra questi c’è sicuramente la questione dello sviluppo del Mezzogiorno, della lotta alle povertà, dello sviluppo del Sud puntando su infrastrutture, dando fiducia ai giovani e alle start-up: questi sono i temi più urgenti su cui vorremo confrontarci e su cui mi impegno a lavorare nei prossimi anni”.A dare un contributo tecnico ai vari temi affrontati, oggi pomeriggio, sono stati Carmelo Galati (avvocato, intervenuto in materia di riforma della giustizia penale e superamento dell’emergenza carceraria), Luca Stagnitta, avvocato civilista, Ninni Di Stefano (avvocato che ha approfondito i dettagli dell’importante norma sull’equo compenso), Ida Nicotra (docente ordinario di Diritto costituzionale), il consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Michele Corradino che ha sottolineato i tanti passi avanti compiuti in questi anni, la giornalista Roberta Fuschi che ha affrontato il tema delle unioni civili e Giancarlo Ricci, docente di Diritto del lavoro, intervenuto sui temi della riforma del lavoro e della lotta al caporalato. All'evento è intervenuto anche il Sindaco di Catania, Enzo Bianco, che ha ringraziato Berretta per i tanti impegni assunti e per la sua passione politica.