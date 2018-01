. Senza soluzione di continuità l’attività antidroga degli uomini della “Squadra Lupi” i quali, la scorsa notte, nel monitorare una “sciara” ubicata tra le Vie Velletri e Macaluso, zona utilizzata dai pusher per depositare e nascondere la droga da spacciare, hanno visto sopraggiungere a bordo di uno scooter Honda SH 300 il 20enne che, dopo alcuni transiti di “sicurezza”, parcheggiava lo scooter nei pressi della sciara, dirigendosi verso un cumulo di materiale edile di scarto. A quel punto i militari sono intervenuti bloccando il sospetto e rinvenendo tra i rifiuti, una busta in plastica trasparente con all’interno 13 dosi di cocaina, 1 involucro in carta argentata contenente cocaina “in pietra” del peso di circa 6 grammi, 1 bustina in plastica trasparente contenente circa 2 grammi di marijuana nonché un bilancino elettronico di precisione. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.