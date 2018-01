Una breve ma proficua attività info investigativa ha condotto ieri pomeriggio i militari, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, nella proprietà dei giovani mascalesi. Qui, grazie al prezioso fiuto del cane “Ivan”, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato: 25 grammi di marijuana, occultati nella camera da letto, mentre nel garage, celati all’interno di un bauletto da moto, ulteriori 80 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché del materiale comunemente utilizzato dai pusher per confezionare la droga. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.