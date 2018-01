A scopo precauzionale il raccordo che collega la via Giuffrida e conduce alla Circonvallazione in direzione Misterbianco è stato chiuso al traffico per permettere la rimozione del materiale che si è staccato dal ponte e per le verifiche da parte dei vigili del Fuoco che sono presenti sul posto con diverse squadre, insieme alla Polizia Municipale e ai tecnici del Comune. Soltanto dopo gli accertamenti sulla staticità sarà deciso se riaprire la bretella al traffico veicolare.