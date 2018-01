, il Nucleo Sommozzatori di Catania dal primo Febbraio del 2018 tornerà ad effettuare la turnazione che prevede la copertura H24 del territorio di competenza (Sicilia Orientale), ridando così alla cittadinanza e al territorio una pronta risposta ad interventi in ambito acquatico - alluvionale.nonostante la circolare prevedesse un periodo di osservazione ci sono voluti diversi comunicati e stati di agitazione sindacale Regionali e Nazionali, scioperi, sit-in, solleciti da parte della prefettura e comune e da parte di questa O.S che per riuscire a convincere questa amministrazione della effettiva necessità della presenza di questo servizio, supportati anche dai dati "statistici", che ormai relegano il soccorso a mera produttività.di posizione del nuovo Direttore Regionale ing. Roberto Lupica che ne ha disposto il ripristino, e grazie sopratutto alla disponibilità del personale che con i numeri risicati garantirà questo servizio, naturalmente in attesa che venga ridisegnata la pianta organica e incrementato il numero di unità a questa assegnata. Nel frattempo sarà nostra cura vigilare e pressare affinché il processo di incremento non subisca rallentamenti o battute di arresto.