MALETTO - Sospetto matricidio a Maletto. Poche ore fa in via Spatafora un uomo avrebbe ucciso la madre, Nunziata Sciavarello, colpendola, a quanto sembra, violentemente alla testa. La vittima e il figlio erano soli in casa. A fare la tragica scoperta e a dare l'allarme sarebbe stata la figlia della donna. Per la signora non c'è stato nulla da fare. Sul posto stanno operando i carabinieri di Bronte, Maletto e Randazzo. Non si conoscono ancora i motivi alla base del gesto.IN AGGIORNAMENTO