Mentre la cliente, una catanese di 33 anni, riponeva il carrello della spesa nell’apposito alloggiamento la ladra, giungendole alle spalle, le scippava la borsa fuggendo in direzione del primo piano del centro commerciale. Recatasi nella toilette prelevava il portamonete contenuto nella borsa occultandolo nella propria.Scesa al piano seminterrato si allontanava rapidamente verso l’uscita raggiungendo la fermata dell’Autobus di linea. Frattanto la derubata aveva chiesto aiuto al numero unico delle emergenze consentendo il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma che, accolta la testimonianza della vittima con le caratteristiche fisico-somatiche della malvivente, individuava la donna alla fermata dell’autobus, recuperando così il portamonete della sfortunata contenente 150 euro in contanti. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestata, in attesa della direttissima, è stata trattenuta in camera di sicurezza.