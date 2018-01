scorso proprio nella medesima area di spaccio tra la Via Maria Gianni e le strade circostanti. Ma si sa, i gruppi criminali operanti nel quartiere sono particolarmente dinamici ed in pochi giorni i vecchi pusher sono stati sostituiti da nuove figure, come peraltro dimostrato ieri sera dagli uomini della Squadra Lupi che hanno eseguito l’ennesimo l’arresto.hanno compreso le modalità: I clienti giungevano in auto da Via Cagnoni e fermandosi all’incrocio con la Via Maria Gianni interloquivano con la 24enne che, dopo aver ricevuto il denaro corrispondente alla droga richiesta, li faceva parcheggiare in Via Maria Gianni in attesa che giungesse a bordo di uno scooter HONDA SH il complice, il quale cedeva agli acquirenti la sostanza stupefacente.gli operanti hanno pedinato e fermato due distinti acquirenti trovati in possesso di diverse dosi di “marijuana. I militari, bloccando i due spacciatori in rapida sequenza, si facevano consegnare dalla donna 140 euro in contanti, incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.