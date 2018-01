finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i militari si sono recati nell’abitazione del Longo per notificargli un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, dovendo l’uomo scontare un pena di anni 3 poiché ritenuto colpevole di furto aggravato in concorso e ricettazione, reati commessi il 2 dicembre 2017 a Giarre.notato che dal balcone dell’appartamento era stata lanciata una busta con il Maugeri che saltava giù dal balcone su di un terrazzo adiacente per poi scendere in strada e tentare la fuga. Il fuggitivo è stato immediatamente bloccato e la busta, contenente 100 grammi di marijuana, recuperata e sequestrata. L’uomo, colpito dal provvedimento restrittivo, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza mentre l’altro arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.