, non si può dire lo stesso invece delle piogge, in questo caso la situazione è quasi drammatica anche se dalle Istituzioni non è stato ancora diramato un'allarme ufficiale". A parlare è Luigi Pasotti responsabile unità operativa di climatologia dell'osservatorio delle acque.di 300ml di pioggia nel 2017, considerando che la media è sui 550ml, siamo a meno 40%. In gran parte della Sicilia la riduzione è stata del -20% / -30%". Una situazione critica quindi, "se nelle prossime settimane non ci saranno precipitazioni significative - prosegue Pasotti - il problema sarà più evidente in estate".pressione ci danno temperature massime elevate e minime notturne piuttosto basse, quindi le temperature medie - pur essendosi alzate negli ultimi anni in tutto il pianeta - sono sotto controllo. A preoccupare piuttosto sono le mancate precipitazioni abbondanti tipiche del periodo invernale e indispensabili per il benessere di tutti".l'uso idropotabile che per l'agricoltura. "La situazione più critica per l'agricoltura etnea riguarda due invasi strategici ovvero la diga di Aidone e il lago di Pozzillo, vicino Regalbuto, questi invasi sono ai minimi storici, se non avremo piogge di una certa consistenza che riporteranno acqua, l'irrigazione della Piana di Catania sarà davvero complicata nei prossimi mesi"."Sull'Etna non sta nevicando, la neve che si accumula in inverno è molto importate soprattutto per i bacini fluviali del Simeto e dell'Alcantara, quindi a seguito delle ridotte nevicate temiamo che anche sulle portate di questi fiumi - fondamentali per l'irrigazione - non possa esserci disponibilità"."In Sicilia il problema della siccità non è nuovo. La più grave si registrò tra il 1989 e il 1990, l'ultima nel 2002. Purtroppo il sistema è impreparato, la consapevolezza di un problema costante dovrebbe invece farci trovare preparati e invece non è così"."In molti Paesi civili ci sono in campo tante iniziative volte alla tutela dell'acqua a partire dalla riduzione delle perdite, bisognerebbe ammodernare le reti di distribuzione - conclude Pasotti - ognuno deve fare la propria parte".