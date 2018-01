con il Maestro Giuseppe Giuliano, responsabile nazionale comparto pasticceria Fic (Federazione italiana Cuochi). Giuliano ha iniziato la sua carriera di pasticcere fin dalla giovane età. Dopo aver conseguito il diploma di maturità di “Tecnico delle attività alberghiere”, ha collaborato con diversi maestri, apprendendo da questi interpretazioni diverse della cucina di cui ha fatto tesoro per realizzare, oggi, un personale modo di esprimersi nelle sue creazioni, con una filosofia gastronomica particolare.Cuochi. Il Maestro, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, presenterà la sua filosofia di dessert e guiderà i presenti, lungo un percorso conoscitivo, con aggiornamenti, tecniche e tipologie di cotture di alta pasticceria da utilizzare nei propri laboratori. La masterclass è, infatti, rivolta a tutti coloro che hanno già delle basi di pasticceria e che vogliono ampliare le proprie conoscenze verso la creazione di nuove tipologie di dessert studiati ed elaborati. Si tratta quindi di un corso intensivo in cui professionisti e appassionati potranno addentrarsi nella sperimentazione e combinazione di varie tecniche in modo da affinare la propria abilità e conoscere più a fondo le possibili evoluzioni della stessa pasticceria.