L'ex governatore della Sicilia era stato querelato per avere diffamato nel corso della popolarissima trasmissione "L'Arena" di Massimo Giletti, andata in onda su Rai Uno in data 18 novembre 2012, il giornalista Gregorio Arena, all’epoca responsabile dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione a Bruxelles, accusandolo di assenteismo."per i danni sofferti a seguito delle frasi diffamatorie e lesive del di lui onore - si legge in una nota diffusa dal legale - e ed il Giudice ha ammesso la predetta costituzione". I difensori dell'ex governatore siciliano, gli avvocati Vincenzo Lo Re e Floriana Cucuzza, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale.presentata dal pubblico ministero, Angelo Brugaletta, fissando la prima udienza del processo a carico dell'ex Presidente Crocetta per il prossimo 18 Ottobre 2018 innanzi alla Terza Sezione del Tribunale Penale di Catania.