A chiamare le forze dell'ordine è stato l'ex compagno della donna denunciato per procurato allarme. Ancora non chiari i motivi della chiamata alla polizia. La coppia pare infatti stia attraversando un periodo di crisi: i due, infatti, non vivono insieme. Lunedì è stato un giorno frenetico nella sede di via Ventimiglia, perché poco dopo la telefonata i poliziotti non erano riusciti immediatamente a rintracciare la donna e il bimbo. Forte quindi è stata la paura che la denuncia potesse essere reale, che è subito svanita quando nel presunto luogo del delitto, un bungalow a Vaccarizzo, non è stato trovato nulla. Dopo una serrata ricerca mamma e figlio sono stati ritrovati nel siracusano. Interrogati moglie e marito non hanno saputo fornire alcuna spiegazione valida sulla telefonata anonima: ma alla fine è stato scoperto che era stato l'uomo ad inscenare il presunto giallo. Ora dovrà rispondere di procurato allarme.