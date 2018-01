Venticinque i presenti su 33 aventi diritto di cui, almeno un paio, non ancora nominati dalle rispettive associazioni. Numeri che non vengono dati a caso, visto che tra i lavori da portare a termine c'era l'approvazione degli emendamenti e poi dello Statuto per intero.- uno dei componenti di giunta – che non ha retto la costante opposizione di Ventura, Milazzo e Brancato sugli emendamenti, soprattutto quelli legali all'art. 12.. Scaccia ha lasciato l'aula facendo mancare i voti utili necessari. Un colpo alla sua stessa maggioranza contro cui è intervenuto, a seduta finita, lo stesso presidente, Pietro Agen, con un “chiederò le sue dimissioni”. Probabilmente uno sbotto più che una vera intenzione. Lo Statuto, quindi, salta il voto anche stavolta. Il nuovo appuntamento è stato già fissato per il 12 febbraio, sempre alle 15.30. Salvo imprevisti, ovviamente., al verbale della seduta precedente con 2 astenuti e 1 contrario. Passano anche i bilanci, tranne uno. Quelli consuntivi delle tre singole Camere di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, per il periodo 1 gennaio 2017 | 03 settembre 2017, dei quali due commissariali (Catania e Siracusa). Gli interventi contrari, con un imbarazzo evidenziato da Francesco Tanasi e condiviso dal presidente, non sono mancati soprattutto per i due bilanci di Catania e Siracusa per i quali il Collegio dei revisori era diverso da quello in carica fino al 3 settembre.di Ragusa e si rinvia quello di Siracusa perché pare non corrisponderebbero 500mila euro tra il bilancio effettivo e la relazione dei Revisori. Passa anche il bilancio preventivo settembre-dicembre della Camera del Sud Est. Certo votato a gennaio ha più il sapore di un bilancio consuntivo, ma è il “risultato della somma contabile di un quarto dei singoli bilanci delle tre Camere” ha spiegato il segretario Alfio Pagliaro.