CATANIA - Sarà presentato a Catania sabato 27 gennaio, alle 16.30 al Palazzo Platamone (via Vittorio Emanuele 121), il libro “La corsa a ostacoli. Cronaca di una legislatura vissuta pericolosamente” scritto dal deputato nazionale del PD Giuseppe Berretta, pubblicato da Bonanno Editore.

Un libro che racconta l’ultima Legislatura con gli occhi di chi l’ha vissuta in prima linea sui banchi del Parlamento, dando anche un proprio contributo alle numerose riforme che sono state realizzate in questi anni. Il volume di Giuseppe Berretta è la storia di quello che è stato possibile fare ma anche di ciò che purtroppo non si è compiuto e degli sforzi ulteriori che andranno fatti nei prossimi anni, a partire da nuove politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. E’ il racconto di una stagione di riforme attese da tempo: in tema di lotta alla corruzione, equo compenso per i liberi professionisti, mercato del lavoro, unioni civili, contrasto al caporalato, tutela dei beni culturali.

Il tutto, arricchito da racconti di vita e considerazioni personali sulla Legislatura appena conclusa, mentre la prefazione è stata affidata al ministro della Giustizia Andrea Orlando che definisce il libro “importante, coraggioso e corposo. Un libro coraggioso, perché parte dal senso di spaesamento dell’inizio della Legislatura. Ci ricorda da dove siamo partiti: dalla percezione che questa fosse una legislatura ‘perduta’, in materia di giustizia e non solo. Nei capitoli di un libro molto accurato, con un’analisi puntuale e allo stesso tempo accessibile a tutti i lettori, Berretta racconta una storia di politica e di politiche”. L’evento della presentazione del libro a Catania, moderato dal giornalista del quotidiano La Sicilia Gianluca Reale, sarà un’occasione di confronto sui temi affrontati nel volume, alla presenza di esponenti dell’Anticorruzione, della giustizia, del sistema carcerario, del mondo delle professioni e del lavoro.