Stefano Siracusa, 32 anni, incensurato e quindi insospettabile, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato furto aggravato.Gli agenti della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, unitamente ad una pattuglia del Commissariato di P.S. “Centrale”, sono intervenuti per supportare un poliziotti in borghese che aveva bloccato un uomo che aveva tentato di rubare all'interno di un'automobile. Arrivati sul posto, gli investigatori hanno contattato la vittime e hanno perquisito il malvivente: all’interno della tasca del giubbotto aveva un disturbatore di radiofrequenze (cosiddetto Jammer), molto simile a quelli utilizzati per inibire la chiusura centralizzata delle autovetture. Ad incastrare Siracusa sono state poi le immagini di videosorveglianza di alcune telecamere installate nella zona del tentato furto. L'obiettivo ha immortalato quando era accaduto: l'utilizzo dello jammer aveva impedito la chiusura attraverso il telecomando e il 32enne con facilità si era introdotto all'interno della macchina. Il piano però falliva miseramente perché il proprietario dell'auto è tornato improvvisamente. Le indagini non si sono chiuse con l'arresto: i poliziotti hanno anche svolto una perquisizione a casa di Siracusa. I poliziotti hanno sequestrato diversi oggetti probabilmente rubati, tra cui numerosi mazzi di chiavi. Sicuramente Siracusa - seguendo una strategia criminale ben rodata - aveva tentato di rubare dall'auto le chiavi di casa della vittima per poi - in un momento successivo - svaligiare l'appartamento. Siracusa è ai domiciliari."E' importante stare molto attenti e verificare sempre, dopo aver chiuso attraverso il telecomando la vettura, che gli sportelli siano veramente stati chiusi", dice il dirigente della Squadra Mobile, Antonio Salvago. Che ci tiene a inviare un messaggio ai cittadini. "I furti sulle autovetture risultano spesso collegati ai successivi furti in appartamento - evidenziano gli investigatori - si raccomanda di non lasciare, all’interno delle proprie vetture, incustodite, chiavi di casa e documenti personali, dai quali sia possibile risalire all’indirizzo dell’abitazione. Inoltre, in tutti i casi in cui l’autovettura sia lasciata in sosta, controllare manualmente che le portiere dell’auto siano effettivamente chiuse, in quanto esistono apparecchiature che consentono di intercettare le frequenze dei telecomandi e bloccare la chiusura automatica delle portiere".