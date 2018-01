A dirlo è il previsionale 2018 redatto dal Comitato organizzatore presieduto da Francesco Marano. Numeri che di recente sono stati dibattuti in commissione Bilancio del Consiglio Comunale. Nei fatti si tratti di cifre che non si discostano più di tanto da quelle dello scorso anno. “Rispetto al recente passato – riferisce Marano a LiveSicilia – abbiamo addirittura dimezzato le spese. Non dimentichiamo però che organizziamo la Festa religiosa più partecipata d’Italia e la terza al Mondo e il ritorno d’immagine per la Città è evidente. Superfluo ricordarlo”, il presidente del Comitato dei Festeggiamenti getta acqua sulle polemiche. “Studieremo ancora come diminuire le spese, puntando maggiormente sulle donazioni”, fa sapere. Intanto, quelle in bilancio per quest’anno, assieme alle sponsorizzazioni, ammontano a 5.000 euro.L’individuazione della ditta è avvenuta attraverso il bando pubblicato sul sito del Comune di Catania. A differenza dello scorso anno, è stata solo la Vaccalluzzo a presentarsi. Sale invece il numero delle associazioni di candelore che beneficeranno del contributo comunale, saranno infatti 13 e non più 12 a dividersi 102.500 euro (circa 800 euro cadauno per i portatori). L’illuminazione costerà 43.500; mentre il compenso per il lavoro occasionale dei dipendenti comunali ammonta 75.000 euro. Queste nel dettaglio le spese più copiose,in buona parte coperte con i proventi della tassa si soggiorno. Ammonta a 415.000 euro infatti il contributo versato dall’Ente comunale. A cui vanno aggiunti 15.000 euro provenienti dall’Azienda Metropolitana Trasporti. Curiosità? Dal bilancio dello scorso anno, sono avanzati 3.767, 23 euro.