La folle corsa di una Seat Corsa per evitare i controlli da parte di carabinieri e polizia è finita con un maxi tamponamento che ha coinvolto una volante della Questura e un'auto dell'Arma. Alla fine i due stranieri sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Poliziotti e militari sono rimasti feriti, ma fortunatamente nulla di grave.La Seat grigia con a bordo i due stranieri aveva quella targa: una volta individuata nella zona del porto è stata intercettata. Vani i vari ordini di fermarsi. Il conducente ha pigiato il piede sull'acceleratore e ha dato vita a uno slalom tra auto partito dal faro Biscari, proseguito al vecchio mercato ortofrutticolo e poi in via Zia Lisa e per finire in via Della Concordia. Dove poi è avvenuto il tamponamento a catena provocato da una manovra degli investigatori che ha permesso di fermare l'auto sospetta e ammanettare i due fuggitivi. Le auto di polizia e carabinieri coinvolte sono state immortalate dai telefonini e le foto ieri pomeriggio hanno fatto il giro sui social.