Al via infatti l’ottava edizione del concorso intitolato alla “Giustizia” e organizzato dall’Associazione Culturale Orizzonti Liberi. Un premio a partecipazione gratuita che, nato nel 2010, negli anni ha registrato un trend in costante crescita, ampliando il proprio raggio di azione e arrivando a contare, nell’ultima edizione, ottocentocinquanta concorrenti da tutta Italia. Online è già possibile consultare il bando e con lui tutte le novità.Dopo il successo riscosso lo scorso anno, i concorrenti avranno di nuovo la possibilità di partecipare anche con opere grafiche e fotografiche. Non solo dunque espressione letteraria, ma per il secondo anno consecutivo anche ampio spazio ai linguaggi artistici riservando a questi due apposite sezioni e trovando di nuovo la partnership con la Pinacoteca “Nunzio Sciavarello”. Da tutta Italia, e fino al 17 marzo, studenti delle scuole medie inferiori e superiori e cittadini di ogni età avranno dunque la possibilità di presentare i propri lavori e di aspirare ai premi messi in palio.previsto dal bando, dando così ampio spazio alla creatività,. “Uno dei diritti sanciti dalla Carta costituzionale, di cui ricorre quest’anno il settantesimo anniversario, e a cui noi abbiamo voluto dedicare parte del bando”. Così Barbara Prestianni, ideatrice del concorso e presidente dell’Associazione organizzatrice, spiegando i motivi di una scelta “che ogni anno è ben ponderata. Il concetto di famiglia è infatti molto cambiato oggi. Non più un concetto unitario, ma un prisma che in sé racchiude tanti aspetti. Per questo vorremmo che i nostri concorrenti attraverso le proprie opere grafiche e fotografiche ci restituissero, come attraverso un caleidoscopio, la loro idea di famiglia oggi”. A valutare i lavori sarà una qualificata giuria i cui nomi verranno ufficializzati nel corso della conferenza stampa prevista per metà febbraio. Saranno loro a decretare i podi delle diverse sezioni e categorie, i cui vincitori si aggiudicheranno premi in denaro, targhe realizzate da artisti locali, pubblicazioni, presenza all’interno della mostra allestita in Pinacoteca e pernottamenti la sera della cerimonia di premiazione., il premio speciale intitolato allo scomparso fondatore di Live Sicilia. Sarà proprio la moglie Donata Agnello, direttore del mensile I Love Sicilia, insieme ad Antonio Condorelli, coordinatore di Live Sicilia Catania, a decretarne il vincitore, selezionando il racconto che verrà quindi pubblicato tra le pagine di I Love Sicilia. E quest’anno anche la “Fondazione Antonio Presti”, il mecenate che ha votato la sua vita a donare bellezza, premierà i primi classificati delle sezioni opere grafiche e fotografiche dando loro l’opportunità di soggiornare con la famiglia nel Museo Albergo “Atelier sul mare”, un momento per allontanarsi dalle distrazioni del mondo e per riscoprire il senso dello stare insieme.