dei locali de La Nuova Dogana, che continua con il suo progetto di stravolgere il clubbing a Catania rinnovando ancora una volta i suoi spazi. Dopo le spiagge salentine del SAMSARA e lo storico locale di Riccione VILLA DELLE ROSE., venerdì prossimo sarà il CAFE' MAMBO di IBIZA a dettare il ritmo.Europe, trasformerà l’Ecs dogana in una succursale della Baleari, anticipando a suon di bassi l’atmosfera dell’estate. Un salto in Spagna, nello splendido locale, cerniera tra mare e città, al sound inconfondibile del resident DJ del CAFÉ MAMBO Ridney e dai resident DJ di ECS Dogana Frenky Mangano e Kikko Di Stefano. Una serata imperdibile, con start alle ore 22.Ticket• 2€ fino alle 24 uomo/donna (in lista)• 5euro donna entro h 1.00 se in lista nominale• 10euro uomo/donna uomo dalle 24.00