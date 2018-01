L'uomo alla vista dei poliziotti ha provato a dileguarsi ma, è stato subito bloccato e trovato in possesso di uno sproporzionato quantitativo di oro (orecchini, collana, ciondoli e simili), una somma in contanti di 500 euro e vestiti nuovi poco prima acquistati presso un centro commerciale: è stato indagato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di valori e, contestualmente, il tutto è stato sequestrato penalmente.ha deciso di collaborare affermando che nel pomeriggio aveva rinvenuto un borsone con all’interno vestiti di bambini, un biberon, un libretto postale intestato ad una donna (la proprietaria del borsone), la somma di 500 euro e il quantitativo d’oro in questione. Quindi, dopo essersi disfatto del borsone, gettandolo nei cassonetti della spazzatura, ha trattenuto i soldi, provato a scambiare l’oro presso alcuni negozi di “compro oro” e, in ultimo, per “favorire” la vittima a riposto all’interno di una cassetta postale il libretto nominativo.dove effettivamente è stato trovato il libretto che ha consentito d’identificare la vittima alla quale, convocata nella mattinata di oggi presso gli Uffici del commissariato Borgo-Ognina le è stato consegnato il tutto affermando di avere dimenticato il borsone all’uscita della Metropolitana Nesima ma, tornata subito dopo, si è accorta che ignoti l’avevano rubato. Alla luce dei fatti sopra esposti, l’indagato è stato successivamente denunciato per il reato di furto.