. Nello specifico, intorno alle ore 09.30, le Volanti, a seguito di segnalazione di furto in atto in abitazione ad opera di alcuni individui, interveniva in via Cosmi cogliendo sul fatto uno degli autori del furto che è stato prontamente bloccato mentre altri due complici riuscivano a dileguarsi.in abitazione in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Uno dei due complici fuggiti, C. E. G. (classe 97), è stato rintracciato e deferito, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria.